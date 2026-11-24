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वाणिज्य विभाग ने पूर्व छात्र सीए (डॉ.) पवन कुमार तिवारी के साथ संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, निरंतर अध्ययन और ईमानदारी का महत्व बताया। अर्थशास्त्र विभाग की ‘विकसित भारत2047 में युवाओं की भूमिका’ विषयक भाषण प्रतियोगिता में मलिका अग्रवाल प्रथम और अभिषेक मिश्रा द्वितीय रहे। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के 58 प्रतिभागियों ने आईआईएम लखनऊ की ज्ञानोदय पुस्तकालय और प्रेरणा स्थल का भ्रमण किया।जैव रसायन विभाग के रक्तदान शिविर में 19 लोगों ने रक्तदान किया। उन्नत आणविक आनुवंशिकी एवं संक्रामक रोग संस्थान की जैव-विज्ञान प्रश्नोत्तरी में सात टीमों ने हिस्सा लिया। हाइड्रोकार्बन ऊर्जा एवं भू-संसाधन संस्थान और रक्षा अध्ययन विभाग ने तकनीकी विषयों पर विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किए।भूगोल विभाग के 50 से अधिक शोधार्थियों ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी के खिलाफ जागरूकता मार्च निकाला। कंप्यूटर विज्ञान विभाग ने डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक उपयोग पर अभियान चलाया। विधिक सहायता केंद्र ने कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी।वनस्पति विज्ञान विभाग की कविता प्रतियोगिता में राजश्री पाल और गायन में चहक श्रीवास्तव प्रथम रहीं। शारीरिक शिक्षा विभाग में शतरंज प्रतियोगिता हुई, जबकि दर्शनशास्त्र विभाग और योग संकाय में प्रश्नोत्तरी व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।