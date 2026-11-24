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चौक, अमीनाबाद और हजरतगंज समेत शहर के प्रमुख सराफा बाजारों में भाव के उतार-चढ़ाव का असर खरीदारी पर दिखाई दिया। कारोबारियों के मुताबिक, कीमतें गिरने के बावजूद निवेशकों ने उम्मीद के मुताबिक खरीदारी नहीं की। बड़ी मात्रा में सोना खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। वहीं, सहालग के चलते शादी वाले परिवारों ने खरीदारी जारी रखी। इन ग्राहकों ने हल्के गहनों के बजाय भारी हार, कंगन और पारंपरिक डिजाइन के आभूषण पसंद किए। सेट, चूड़ी और चेन की मांग भी बनी रही।सराफा बाजार में एक सप्ताह के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 13 नवंबर के मुकाबले 23 नवंबर को 24 कैरेट सोना 11,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 23,500 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई। इस दौरान 20 नवंबर को दोनों धातुओं के भाव सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। हालांकि, 23 नवंबर को सोने में 1,600 रुपये और चांदी में 500 रुपये की तेजी दर्ज की गई।तारीखसोनाचांदी13 नवंबर1,41,3001,84,00014 नवंबर1,40,3001,84,00015 नवंबर1,40,4001,84,20016 नवंबर1,38,7001,78,50017 नवंबर1,39,3001,79,00018 नवंबर1,36,1001,72,50019 नवंबर1,35,1001,68,00020 नवंबर1,28,2001,60,00023 नवंबर1,29,8001,60,500नोट : सोने का भाव 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम और चांदी प्रति किलो है।Iसोने के भाव गिरने के बावजूद निवेशकों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्हें आगे और गिरावट की उम्मीद थी। सहालग के कारण शादी वाले परिवारों ने जरूर खरीदारी की, लेकिन निवेश के लिहाज से 100 ग्राम तक के गहने खरीदने वाले ग्राहक भी कम पहुंचे। सोमवार को भाव बढ़ने से बाजार में फिर हलचल है।I