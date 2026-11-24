Lucknow News: सोना सस्ता हुआ तो सहालग वालों ने खरीदे भारी गहने, निवेशक चूके
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:18 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:18 AM IST
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लखनऊ। सोने की कीमतों में गिरावट आई तो निवेशक खरीदारी के लिए आगे आने के बजाय और सस्ता होने का इंतजार करते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में भाव और नीचे जाएंगे। इस वजह से निवेश के लिए बड़ी खरीदारी नहीं हुई। हालांकि, सहालग के चलते शादी वाले परिवारों ने गिरावट का फायदा उठाते हुए जमकर गहने खरीदे। अब सोमवार को सोने के भाव में फिर तेजी आ गई। 1.28 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा सोना बढ़कर करीब 1.29 लाख रुपये पहुंच गया।
चौक, अमीनाबाद और हजरतगंज समेत शहर के प्रमुख सराफा बाजारों में भाव के उतार-चढ़ाव का असर खरीदारी पर दिखाई दिया। कारोबारियों के मुताबिक, कीमतें गिरने के बावजूद निवेशकों ने उम्मीद के मुताबिक खरीदारी नहीं की। बड़ी मात्रा में सोना खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। वहीं, सहालग के चलते शादी वाले परिवारों ने खरीदारी जारी रखी। इन ग्राहकों ने हल्के गहनों के बजाय भारी हार, कंगन और पारंपरिक डिजाइन के आभूषण पसंद किए। सेट, चूड़ी और चेन की मांग भी बनी रही।
20 नवंबर को दोनों धातुओं के भाव पहुंचे थे सबसे निचले स्तर पर
सराफा बाजार में एक सप्ताह के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 13 नवंबर के मुकाबले 23 नवंबर को 24 कैरेट सोना 11,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 23,500 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई। इस दौरान 20 नवंबर को दोनों धातुओं के भाव सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। हालांकि, 23 नवंबर को सोने में 1,600 रुपये और चांदी में 500 रुपये की तेजी दर्ज की गई।
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एक सप्ताह में सोने-चांदी के भाव
तारीख
सोना
चांदी
13 नवंबर
1,41,300
1,84,000
14 नवंबर
1,40,300
1,84,000
15 नवंबर
1,40,400
1,84,200
16 नवंबर
1,38,700
1,78,500
17 नवंबर
1,39,300
1,79,000
18 नवंबर
1,36,100
1,72,500
19 नवंबर
1,35,100
1,68,000
20 नवंबर
1,28,200
1,60,000
23 नवंबर
1,29,800
1,60,500
नोट : सोने का भाव 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम और चांदी प्रति किलो है।
आगे और गिरावट की उम्मीद में रुके निवेशक
Iसोने के भाव गिरने के बावजूद निवेशकों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्हें आगे और गिरावट की उम्मीद थी। सहालग के कारण शादी वाले परिवारों ने जरूर खरीदारी की, लेकिन निवेश के लिहाज से 100 ग्राम तक के गहने खरीदने वाले ग्राहक भी कम पहुंचे। सोमवार को भाव बढ़ने से बाजार में फिर हलचल है।I
I- रविंद्र नाथ रस्तोगी, अध्यक्ष, लखनऊ सराफा एसोसिएशन I
Iकीमतें कम होने पर निवेश के लिए खरीदारी बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन ग्राहकों ने और गिरावट के इंतजार में खरीदारी टाल दी। अब भाव दोबारा बढ़ने से ऐसे ग्राहक असमंजस में हैं कि मौजूदा कीमत पर खरीदारी करें या अगली गिरावट का इंतजार करें।I
I
- विनोद माहेश्वरी, संयोजक ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन उत्तर प्रदेशI
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चौक, अमीनाबाद और हजरतगंज समेत शहर के प्रमुख सराफा बाजारों में भाव के उतार-चढ़ाव का असर खरीदारी पर दिखाई दिया। कारोबारियों के मुताबिक, कीमतें गिरने के बावजूद निवेशकों ने उम्मीद के मुताबिक खरीदारी नहीं की। बड़ी मात्रा में सोना खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। वहीं, सहालग के चलते शादी वाले परिवारों ने खरीदारी जारी रखी। इन ग्राहकों ने हल्के गहनों के बजाय भारी हार, कंगन और पारंपरिक डिजाइन के आभूषण पसंद किए। सेट, चूड़ी और चेन की मांग भी बनी रही।
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20 नवंबर को दोनों धातुओं के भाव पहुंचे थे सबसे निचले स्तर पर
सराफा बाजार में एक सप्ताह के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 13 नवंबर के मुकाबले 23 नवंबर को 24 कैरेट सोना 11,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 23,500 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई। इस दौरान 20 नवंबर को दोनों धातुओं के भाव सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। हालांकि, 23 नवंबर को सोने में 1,600 रुपये और चांदी में 500 रुपये की तेजी दर्ज की गई।
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एक सप्ताह में सोने-चांदी के भाव
तारीख
सोना
चांदी
13 नवंबर
1,41,300
1,84,000
14 नवंबर
1,40,300
1,84,000
15 नवंबर
1,40,400
1,84,200
16 नवंबर
1,38,700
1,78,500
17 नवंबर
1,39,300
1,79,000
18 नवंबर
1,36,100
1,72,500
19 नवंबर
1,35,100
1,68,000
20 नवंबर
1,28,200
1,60,000
23 नवंबर
1,29,800
1,60,500
नोट : सोने का भाव 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम और चांदी प्रति किलो है।
आगे और गिरावट की उम्मीद में रुके निवेशक
Iसोने के भाव गिरने के बावजूद निवेशकों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्हें आगे और गिरावट की उम्मीद थी। सहालग के कारण शादी वाले परिवारों ने जरूर खरीदारी की, लेकिन निवेश के लिहाज से 100 ग्राम तक के गहने खरीदने वाले ग्राहक भी कम पहुंचे। सोमवार को भाव बढ़ने से बाजार में फिर हलचल है।I
I- रविंद्र नाथ रस्तोगी, अध्यक्ष, लखनऊ सराफा एसोसिएशन I
Iकीमतें कम होने पर निवेश के लिए खरीदारी बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन ग्राहकों ने और गिरावट के इंतजार में खरीदारी टाल दी। अब भाव दोबारा बढ़ने से ऐसे ग्राहक असमंजस में हैं कि मौजूदा कीमत पर खरीदारी करें या अगली गिरावट का इंतजार करें।I
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- विनोद माहेश्वरी, संयोजक ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन उत्तर प्रदेशI