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वायरल वीडियो के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब सात बजे निजी एंबुलेंस के पीछे सरकारी एंबुलेंस अस्पताल के गेट पर पहुंची। करीब 10 मिनट के भीतर मरीज को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद अपना हिसाब लेकर सरकारी एंबुलेंस वहां से रवाना हो गई। मामला सामने आने के बाद सरकारी एंबुलेंस सेवा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि केजीएमयू में बेड खाली न मिलने पर सरकारी एंबुलेंस चालक ने मरीज को निजी अस्पताल पहुंचा दिया।सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि एंबुलेंस नंबर के आधार पर मरीज की पहचान कराई जाएगी। अगर निजी अस्पताल ने सरकारी एंबुलेंस से मरीज को शिफ्ट कराया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 108 सेवा के जीएम को पत्र भेजकर ईएमटी और चालक के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति भी की जाएगी।वहीं, मेडस्टॉर हॉस्पिटल के संचालक फैज ने आरोपों से इन्कार किया है। उनका कहना है कि सरकारी एंबुलेंस से कोई मरीज अस्पताल नहीं आया। उन्हें एंबुलेंस के वहां रुकने की वजह भी पता नहीं है।