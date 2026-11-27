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तय कार्यक्रम के अनुसार, 27 नवंबर को पीलीभीत में गोमती के उद्गम स्थल और कठिना नदी, 28 को लखीमपुर खीरी में गोमती और सरायन नदी, 29 को शाहजहांपुर व सीतापुर में सरायन और भैंसी नदी और 30 नवंबर को हरदोई और लखनऊ में बेहता नदी का सर्वेक्षण होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्देश पर गोमती की स्वच्छता और अविरलता के लिए राज्य, मंडल और जिला स्तर पर समितियां गठित की गई थीं। प्रो. दत्ता मंडलस्तरीय अविरल एवं निर्मल गोमती समिति के विशेषज्ञ सदस्य हैं।

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लखनऊ। गोमती नदी को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए बीबीएयू के पर्यावरण विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. वेंकटेश दत्ता के प्रस्ताव पर 27 से 30 नवंबर तक छह जिलों में सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें गोमती और उसकी सहायक नदियों के पानी की गुणवत्ता, प्रवाह और भौगोलिक स्थिति का आकलन करने के साथ मैपिंग भी होगी। इसके लिए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर सर्वेक्षण में सहयोग और जिलास्तरीय अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं।