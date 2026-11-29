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उन्होंने कहा कि विभाग ने 10 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। वर्ष 2017 में केजीएमयू देश का पहला सरकारी चिकित्सा विश्वविद्यालय बना, जहां क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग शुरू हुआ। वर्ष 2022 में आईसीयू के भीतर प्रिसिजन मेडिसिन यूनिट स्थापित की गई। प्रदेश सरकार ने अक्तूबर में विभाग को प्रिसिजन मेडिसिन इन एक्यूट केयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया है।विभागाध्यक्ष डॉ. अविनाश अग्रवाल ने बताया कि बीते वर्षों में गंभीर मरीजों की संख्या करीब चार गुना बढ़ी है, जबकि इलाज के दौरान मृत्यु दर लगभग आधी रह गई है। वर्ष 2021 में आईसीयू में 354 मरीज भर्ती हुए थे, जो 2025 में बढ़कर 1,302 हो गए। वहीं मृत्यु दर 39.83 फीसदी से घटकर 20.38 फीसदी रह गई।डॉ. अग्रवाल ने वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि नवंबर 2025 से अक्तूबर 2026 के बीच प्रिसिजन मेडिसिन यूनिट में करीब 23 हजार सामान्य और 1,200 से अधिक आणविक जांचें की गईं। संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों और दवाओं के प्रति उनके प्रतिरोध की रिपोर्ट अब आठ से 24 घंटे में मिल रही है। पहले इसमें 48 से 72 घंटे लगते थे। इससे गंभीर संक्रमण के मरीजों का इलाज जल्द शुरू करने में मदद मिल रही है।समारोह में मुंबई के डॉ. अशित वेंकटप्पा हेगड़े और गुरुग्राम के डॉ. यतिन मेहता ने आधुनिक आईसीयू, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), प्रिसिजन मेडिसिन और गंभीर मरीजों के इलाज में नैतिक चुनौतियों पर अनुभव साझा किए।