{"_id":"628c364cc6958d5a0c6be39f","slug":"quad-leaders-summit-in-tokyo-live-updates-pm-narendra-modi-us-president-joe-biden-japanese-pm-fumio-kishida-and-australian-pm-anthony-albanese","type":"live","status":"publish","title_hn":"Quad Leaders Summit: टोक्यो में क्वाड की बैठक जारी, पीएम मोदी बोले- आपसी सहयोग से प्रोत्साहन मिल रहा","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, टोक्यो। Published by: देव कश्यप Updated Tue, 24 May 2022 07:57 AM IST