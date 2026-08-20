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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 20 अगस्त को आपके शहर में क्या हुआ

Thu, 20 Aug 2026 11:30 PM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:30 PM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 20-08-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

11:30 PM, 20-Aug-2026

Muzaffarnagar News: प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अभ्युदय योजना में विषय विशेषज्ञ बनने का मौका

Opportunity for talented youth to become subject experts under Abhyudaya Scheme और पढ़ें
11:29 PM, 20-Aug-2026

Muzaffarnagar News: ट्रक में टकराने पर कार सवार महिला की मौत की रिपोर्ट दर्ज

Woman killed in car collision with truck, report filed और पढ़ें
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11:28 PM, 20-Aug-2026

Muzaffarnagar News: लंपी से बचाव के लिए गोवंश का किया टीकाकरण

Vaccination of cattle to prevent lumpy और पढ़ें
11:26 PM, 20-Aug-2026

UP: मेरठ के नए एसएसपी होंगे बीबीजीटीएस मूर्ति, अविनाश पाण्डेय का तबादला, डीजीपी कार्यालय भेजा गया

UP: BBGTS Murthy to be the new SSP of Meerut; Avinash Pandey transferred to the DGP's office.
Meerut News: मेरठ के एसएसपी अविनाश पाण्डेय का तबादला कर दिया गया है। झांसी के एसएसपी रहे बीबीजीटीएस मूर्ति जिले के नए कप्तान होंगे। शासन की ओर से सूची जारी कर दी गई है।  और पढ़ें
11:21 PM, 20-Aug-2026

Muzaffarnagar News: दो घरों में चोरी करने वाला गिरफ्तार, माल बरामद

Two house robbers arrested, goods recovered और पढ़ें
11:16 PM, 20-Aug-2026

Muzaffarnagar News: माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा की तैयारी तेज, जनवरी तक पूरा होगा पाठ्यक्रम

Preparations for secondary school exams are in full swing, syllabus to be completed by January और पढ़ें
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Meerut News: पति पर मारपीट, बच्चों को बंधक बनाने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

Husband accused of assault and holding children hostage; FIR registered. और पढ़ें
11:14 PM, 20-Aug-2026

Muzaffarnagar News: रक्षा बंधन पर्व पर रोडवेज बसों के बढ़ाए जाएंगे फेरे, तैयारी शुरू

Roadways bus trips will be increased on Raksha Bandhan festival, preparations begin और पढ़ें
11:13 PM, 20-Aug-2026

Meerut: लोहियानगर थाने के बाहर बहू ने ससुर को जूतों से पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

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11:04 PM, 20-Aug-2026

Meerut News: शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया, आरोपी गिरफ्तार

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