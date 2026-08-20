Live
Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 20 अगस्त को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:30 PM IST
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:30 PM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 20-08-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
विज्ञापन
लाइव अपडेट
11:30 PM, 20-Aug-2026
Muzaffarnagar News: प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अभ्युदय योजना में विषय विशेषज्ञ बनने का मौकाOpportunity for talented youth to become subject experts under Abhyudaya Scheme और पढ़ें
11:29 PM, 20-Aug-2026
Muzaffarnagar News: ट्रक में टकराने पर कार सवार महिला की मौत की रिपोर्ट दर्जWoman killed in car collision with truck, report filed और पढ़ें
विज्ञापन
11:28 PM, 20-Aug-2026
Muzaffarnagar News: लंपी से बचाव के लिए गोवंश का किया टीकाकरणVaccination of cattle to prevent lumpy और पढ़ें
11:26 PM, 20-Aug-2026
UP: मेरठ के नए एसएसपी होंगे बीबीजीटीएस मूर्ति, अविनाश पाण्डेय का तबादला, डीजीपी कार्यालय भेजा गया
11:21 PM, 20-Aug-2026
Muzaffarnagar News: दो घरों में चोरी करने वाला गिरफ्तार, माल बरामदTwo house robbers arrested, goods recovered और पढ़ें
11:16 PM, 20-Aug-2026
Muzaffarnagar News: माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा की तैयारी तेज, जनवरी तक पूरा होगा पाठ्यक्रमPreparations for secondary school exams are in full swing, syllabus to be completed by January और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
11:15 PM, 20-Aug-2026
Meerut News: पति पर मारपीट, बच्चों को बंधक बनाने का आरोप, प्राथमिकी दर्जHusband accused of assault and holding children hostage; FIR registered. और पढ़ें
11:14 PM, 20-Aug-2026
Muzaffarnagar News: रक्षा बंधन पर्व पर रोडवेज बसों के बढ़ाए जाएंगे फेरे, तैयारी शुरूRoadways bus trips will be increased on Raksha Bandhan festival, preparations begin और पढ़ें
11:13 PM, 20-Aug-2026
Meerut: लोहियानगर थाने के बाहर बहू ने ससुर को जूतों से पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरलMeerut: लोहियानगर थाने के बाहर बहू ने ससुर को जूतों से पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल और पढ़ें
11:04 PM, 20-Aug-2026