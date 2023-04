{"_id":"64471f230a59e3f7e4015ef5","slug":"up-board-10th-12th-result-2023-live-updates-kanpur-check-on-upmsp-edu-in-direct-link-download-marksheet-2023-04-25","type":"live","status":"publish","title_hn":"UP Board 10th 12th Result Live: यूपी बोर्ड के एक लाख छात्रों के भविष्य का फैसला आज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 25 Apr 2023 06:06 AM IST

05:50 AM, 25-Apr-2023 UP Board 10th 12th Result Live: यूपी बोर्ड के एक लाख छात्रों के भविष्य का फैसला आज कानपुर जिले में यूपी बोर्ड के एक लाख से अधिक छात्रों के भविष्य का फैसला आज होगा। मंगलवार को यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाएगा। कानपुर जिले में यूपी बोर्ड के एक लाख से अधिक छात्रों के भविष्य का फैसला आज होगा। मंगलवार को यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाएगा।

UP Board 10th 12th Result 2023 at upmsp.edu.in: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आज कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी करेगा। बोर्ड सचिव दिव्यकान्त शुक्ला के मुताबिक बोर्ड का परिणाम आज आएगा। जिन छात्रों ने इस साल परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अपना परिणाम यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा छात्र सबसे तेज रिजल्ट अमर उजाला की MY Result Plus वेबसाइट पर भी चेक कर सकेंगे।