{"_id":"628d946a97e7ab3b6d791349","slug":"bharat-bandh-25-may-2022-live-updates-bamcef-bharat-bandh-today-latest-updates-news-in-hindi","type":"live","status":"publish","title_hn":"Bharat Bandh 2022 Live: आज भारत बंद, जानिए क्या है वजह, किन सेवाओं पर पड़ सकता है असर","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 25 May 2022 08:30 AM IST