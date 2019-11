बीते दिनों सोशल मीडिया पर छायी रहीं ये कविताएं

{"_id":"5dde05678ebc3e549707424a","slug":"viral-poetry-ayushmann-khurrana","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u0940\u0924\u0947 \u0926\u093f\u0928\u094b\u0902 \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e \u092a\u0930 \u091b\u093e\u092f\u0940 \u0930\u0939\u0940\u0902 \u092f\u0947 \u0915\u0935\u093f\u0924\u093e\u090f\u0902","category":{"title":"Viral Kavya","title_hn":"\u0935\u093e\u092f\u0930\u0932","slug":"viral-kavya"}}

फ़ैज़ उत्सव हाल ही में पाकिस्तान में फ़ैज़ महोत्सव हुआ था जिसमें वहां के विद्यार्थियों ने भारतीय शायर बिस्मिल अज़ीमाबादी की पंक्तियों को दोहराया था। पूरी ग़ज़ल यूं है



सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है

देखना है ज़ोर कितना बाज़ु-ए-कातिल में है



एक से करता नहीं क्यूं दूसरा कुछ बातचीत,

देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफ़िल में है



ऐ शहीद-ए-मुल्क-ओ-मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार,

अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफ़िल में है



वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमान,

हम अभी से क्या बतायें क्या हमारे दिल में है



खैंच कर लायी है सब को कत्ल होने की उम्मीद,

आशिकों का आज जमघट कूच-ए-कातिल में है

जेएनयू जेएनयू के एक छात्र ने इसे गुनगुनाया था। यह हबीब जालिब की लिखी नज़्म है।



दीप जिस का महल्लात ही में जले

चंद लोगों की ख़ुशियों को ले कर चले

वो जो साए में हर मस्लहत के पले

ऐसे दस्तूर को सुब्ह-ए-बे-नूर को



मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता

मैं भी ख़ाइफ़ नहीं तख़्ता-ए-दार से

मैं भी मंसूर हूं कह दो अग़्यार से

क्यूं डराते हो ज़िंदां की दीवार से



ज़ुल्म की बात को जहल की रात को

मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता

फूल शाख़ों पे खिलने लगे तुम कहो

जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो



चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो

इस खुले झूट को ज़ेहन की लूट को

मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता

तुम ने लूटा है सदियों हमारा सुकूं



अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फ़ुसूं

चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यूं

तुम नहीं चारागर कोई माने मगर

मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता

आगे पढ़ें

फ़ैज़ उत्सव

आयुष्मान खुराना ने गौरव सोलंकी की 'मर्द' पर लिखी कविता को पढ़ा और लोगों ने उसे ख़ूब शेयर किया।जेंटलमैन किसे कहते हैंयू नो मर्द का का एक स्टीरियोटाइप हैबड़ी माचो वाली हाइप हैवो घर चलाएगावो लड़की को बचाएगावो रोएगा नहीं, वीक नहीं होगामुझे लगा ये तो कुछ ठीक नहीं होगामुझे ना हीरो, ना सेवियर ना सुपरमैन बनना थाजो रो सके, जो गा सके, किसी को बचा पाए तो बचा सकेऐसा मैन बनना था।मैं हिंदी में सैन्टी होता हूं, पंजाबी में गाता हूंऐसा मैनटाई बांधना मुझे नहीं आतापर खाना ठीक-ठाक बनाता हूंऐसा मैनतुम्हारी इंग्लिश स्लो है या फ़ास्ट है मुझे फ़र्क नहीं पड़तातुम गे हो, स्ट्रेट हो, तुम्हारी क्या कास्ट हैमुझे फ़र्क़ नहीं पड़ताI know that the ads have told you to play it too cool.and fathers asked you to to be disciplinedas if you are always in school