फिर वे आये ट्रेड यूनियन वालों के लिए

और मैं कुछ नहीं बोला

क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था।



फिर वे आये यहूदियों के लिए

और मैं कुछ नहीं बोला

क्योंकि मैं यहूदी नहीं था।

फिर वे मेरे लिए आये

और तब तक कोई नहीं बचा था

जो मेरे लिए बोलता।



-मार्टिन नीमोलर

पास्टर निमोलर जर्मन कवि थे उन्हें जर्मनी में नाजी शासन के विपक्ष के रूप में और खासकर उनकी कविता ' First they came...' के लिए जाने जाते हैं।