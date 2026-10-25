जिद पे आ गये

वो, तर्क-ए-ताल्लुक़ निभाने की जिद पे आ गये।

ठीक से आये भी नहीं,जाने की जिद पे आ गये।।



हम तो, जाम-ए-आब-ए-चश्म से ही मुत्मईन थे।

मगर कुछ दोस्त , मयखाने की जिद पे आ गये।।



मुद्दतों पुरानी ख़ामोशी , मुझे पसंद है आज भी।

मगर मेरे लब हैं , मुस्कुराने की जिद पे आ गये।।



तन्हाई भी,रफ्ता-रफ्ता बेवफा होने लगी है अब।

ये सन्नाटे हैं कि , गुनगुनाने की जिद पे आ गये।।



मैं तो यूं ही,सुनसान राहों से होके गुजर रहा था।

चौराहे, मेरी रूस्वाई सुनाने की जिद पे आ गये।।



बज़्म-ए-तरब हो,कि मातम , मैं तो दूर रहता हूं।

मगर, मेज़बान मुझे बुलाने की जिद पे आ गये।।



ग़म-ए-हिज़्र की चोटों को, हरा रक्खा था हमने।

चारागर हैं , ज़ख्म सुखाने की जिद पे आ गये।।



मेरी सहर-ओ-शाम सुकून से गुजरती भी कैसे।

ग़मख्वार ही, दिल दुखाने की जिद पे आ गये।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले