{"_id":"5e0758468ebc3e87d21756ce","slug":"yogesh-verma-anokhi-duniya","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u0928\u094b\u0916\u0940 \u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Anokha dukh hota hai jab bahan-beti ki vidai hoti hai.Anokha sukh use hota hai jab jis kaidi ki rihai hoti hai.Ye duniya anokhi iske log anokhe to hote hi hai.Par isse anokhi in sabki sachchai hotiHai.- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए