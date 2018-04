दोस्ती भी रास ना आई

{"_id":"5ab4d1a64f1c1bc4758b7015","slug":"whatsapp-status-dosti-bhi-raas-na-aayi-kya-karte-thi-kismat-mein-hi-tanhaai-kya-karte-socha-tha-de-ga-umar-bhar-sat","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u094b\u0938\u094d\u0924\u0940 \u092d\u0940 \u0930\u093e\u0938 \u0928\u093e \u0906\u0908 ","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Dosti Bhi Raas Na Aayi Kya KarteThi Kismat Mein Hi Tanhaai Kya KarteSocha Tha De Ga Umar Bhar Sath JoDi Usi Ne Hi Judaai Kya KarteHua Jo Rukhsat Tu Hum Ne Mor Li AankhenTere Baad Hum Ye Binayi Kya KrteJab Wo Ik Shakhs Hi Humein Na Mila MohsinLe K Hum Sari Khudai Kya Krte