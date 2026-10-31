सोच, वकील! कैसे गुज़री है शब उन बे-सहारों पर,

दिल में थोड़ी ख़्वाहिश है, आँख में थोड़ा पानी है,

हैं अपनी उम्मीदें रब से, बाक़ी दुनिया फ़ानी है।



इक फ़रियादी की सूरत में उन माँओं के आँसू हैं,

उन आँसू में डूबी कितनी उन बच्चों की जवानी है।



किसको भला फ़ुर्सत है सुने जो उन मज़लूमों की आहें,

हर लब पर ख़ामोशी है, हर आँखें वीरानी है।



कब ये ज़ुल्म की आग बुझेगी, कब तक ऐसी ख़ाक जलेगी,

कब तक माँओं की आँखों से अश्कों की बरसात चलेगी

।

किससे कहें वो दर्द कि अहमद, पत्थर हुए हैं सब चेहरे,

हर इक शाख़-ए-चमन पर अपनी ये तहरीर पुरानी है।



सोच, वकील! कैसे गुज़री है शब उन बे-सहारों पर,

है ये दुआ रब से बस इतनी, सब उसकी मेहरबानी है।

-वकील अहमद रज़ा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले