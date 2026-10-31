परिवार समुन्दर और अपने है साहिल

झूठ फ़रेब से रिश्ता नही टिकता

इमरोज़ सच्चा हमनवां नही मिलता!



आरज़ू कुछ यूँ इश्क़ बदनाम है

मैं माइल को उल्फ़त नही कहता!



बस चाहत समर्पण हो दरमियाँ

एकतरफ़ा यूँ मोहब्बत नही बढ़ता!



इश्क़ पाकीज़ा है इबादत की तरह

बे-अदब बे-हया से रिश्ता नही जुड़ता!



परिवार समुन्दर और अपने है साहिल

अपनों के बग़ैर यूँ किनारा नही मिलता!



सहेज़ कर रख 'विवेक' घर परिवार को

बग़ैर माँ बाप के खुशियाँ नही टिकता !

-विवेक जौनपुरी

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एक घंटा पहले