{"_id":"5dfddf0d8ebc3e87fc6b8768","slug":"vishal-verma-shyam-ke-jaisi-murat-teri","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0936\u094d\u092f\u093e\u092e \u0915\u0947 \u091c\u0948\u0938\u0940 \u0924\u0947\u0930\u0940 \u092e\u0942\u0930\u094d\u0924\u093f","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Shyam ke jaisi Murat Teri.man me basi hai Surat Teri.sanjh dhale hi yaad sataye.har pal teri yaad rulayeShyam ke jaisi Murat Teriman me basi hai Surat teriShyam Shyam kahe man ye meraShyam saloni Surat teri- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए