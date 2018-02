मेरे दोस्त

{"_id":"5a8dc6f94f1c1bb3208ba966","slug":"vishal-pandey-mere-dost","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0926\u094b\u0938\u094d\u0924 ","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kabhi mere bare me bhi kisi ko btanaMera koi kissa apne doston ko sunanaMashoor hona mera maksad nahi hArman h ki tere dil me bas janaKabhi meri baton ko dil se laganaKabhi meri aag me khud ko bhi jalanaMere gum me the tum tumko pta hKabhi mere hisse ka tum bhi muskuranaMera nam se jo koi pukare kisi koAchanak se yu tum bhi palat janaMano na mano itna yakeen hBht khoobusarat tha wo gujra jamanaAlhad hu mai gustakhia bht hIs rishte se na tum daman chudanaMushkil bht h durio me bhi sath chalnaLekin jo wada kia to nibhanaSafar me piche reh jau mai kabhi toHo waqt to tum bhi theher janaJab jarurat ho kisi apne ki tmkoYad karke tum mjhe bhi bulanaKabhi mere bare me bhi kisi ko btanaMera koi kissa apne doston ko sunana