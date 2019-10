{"_id":"5d92dc638ebc3e015c0cb533","slug":"vishal-malhotra-so-jaunga","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u094b \u091c\u093e\u090a\u0902\u0917\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Odh kar so jaunga ek dinOdh kar so jaunga ek din kafanTeri yaadon koteri tahfon koteri tasveeron kotere nishanion koko mita kar jala kar khud ko mitaunga Mai khud ko jalaunga maiodh kar so jaunga Mai