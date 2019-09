{"_id":"5d824e6c8ebc3e93ae3f2f33","slug":"vishal-malhotra-khuwaish-bas-itni-si-hai","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0916\u094d\u0935\u093e\u0939\u093f\u0936 \u092c\u0938 \u0907\u0924\u0928\u0940 \u0938\u0940 \u0939\u0948","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Khuwaish bas itni si hai K tujhe dil me bsa ke rakhuAgr koi rishvat dekhe puche to use goli se uda doTammna bas itni si hai ke tujhe sapno mesaja ke rakhu agr koi tujhe sapne me bhi soche to uski neende uda du