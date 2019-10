{"_id":"5d99f32c8ebc3e015e1b6efc","slug":"vishal-malhotra-khudgarj-na-bano","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0916\u0941\u0926\u0917\u0930\u094d\u091c \u0928\u093e \u092c\u0928\u094b","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Itne bhi khudgarj na bano tumItne bhi khudgarj na bano tumKuch to rahem kro is dard prKuch to rahem kro is dard prAb or bhi bedard na bano tumAb or bhi bedard na bano tumKuch to rahem kro is dard prKuch to rahem kro is dard pr