चलो इस बार दीपावली

चलो इस बार दीपावली

कच्ची बस्ती के बच्चों के साथ मनाएं

दीपावली के अवसर पर कच्ची बस्ती के बच्चों को

मिठाई व उपहार देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाएं

इस दीपावली पर कच्ची बस्ती के बच्चों के साथ पटाखे चलाएं

जरूरतमंद लोगों को इस दीपावली पर कुछ ना कुछ देकर उनके चेहरों पर रौनक लाएं

इस बार दीपावली पर दिखावे के लिए व्यर्थ का खर्चा न कर जरूरतमंद की मदद करें

इस दीपावली अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन कराए

इस बार सार्थक दीपावली मनाएं

दीपावली पर जरूरतमंद की मदद कर उनके चेहरे चमक लाएं

-वीरेश दत्त माथुर

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एक घंटा पहले