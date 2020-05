{"_id":"5ea71e0b8ebc3e90393c02e7","slug":"vini-chauhan-kaash","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093e\u0936","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ho kaash k tumhari neend tut jaayeKhawab jo dekh rhe wo chut jaayeLge kuch bechaini si saason main apniAankhein kholo to sirhaane bethe hum dikh jaaye....Ho kaash k tumhari neend tut jaaye....!!!Laa do wapas humein bhi wo raatein,Jb sote the sath krke do chain ki baatein,Teri baahon main simat kr thodi neend humein bhi aa jaaye....Ho kaash k tumhari neend tut jaaye.....!!!Ye raat ki bechaini kambakhat sone nhi deti,Na sochu tumhe ek pal ye hone nhi deti,Aarzoo h aakhri neend aane se pehle tu aa jaaye.....Ho kaash k tumhari neend tut jaaye......!!!!Ho kaash k tumhari neend tut jaaye.........!!!!!!!!