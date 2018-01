अधूरी मुलाकात

{"_id":"5a64d38d4f1c1b7c268b5974","slug":"vikas-pathak-adhoori-mulaqat","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u0927\u0942\u0930\u0940 \u092e\u0941\u0932\u093e\u0915\u093e\u0924 ","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Shayad kuch adhoori si rahi woh mulaqateinKuch keh di gayi par ankahi reh gyi kuch baateinUnko theek see dekh kar bhi kuch baaki sa lagaIs Dil k ek Kona humein khaali sa lagaRuk jaate woh thodi der aur par rokne ka hausla shayad khokhla sa thaPakad liya hota un haatho ko agar toh aaj Mann ko malal naa hotaRuk gye hote woh shayad agar ek awaz toh Maine lagayi hotiZamana Kya sochega is baat par apni kismat gawayi naa hoti.Zindagi banane ki Jung mein jeena he chod diya aur muskurane ki wajah ko khud he alvida bol diya- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए