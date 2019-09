तुम नहीं समझोगी

{"_id":"5d6fa2e48ebc3e01711f5e04","slug":"vikas-kumar-tum-nahi-samjhogi","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0941\u092e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0938\u092e\u091d\u094b\u0917\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Naam rahta hai tumhara har roz meri duaao me,baat ye fikar ki hai...tum nhi samjhogi.Yun to Talltanhaaiyo me gungunata hu bs tumhara naambaat ye zikar ki hai... tum nhi smjhogi.Yun to baaten aksar kiya karta hu idhar udhar ki maiLekin ye baat jidhar ki hai... tum nhi smjhogi.Yun hi nhi aati mujhe neend raat bharBaat ye hizar hi kai, tum nhi smjhogi.By- Vikas Kumar Chaubeyहमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए