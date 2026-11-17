क्योंकि जो खुलकर कह दिया जाए, वह सच ज़रूर होगा।

मैं ऐसा काम चाहता हूँ जो मेरी पहचान बने,

जहाँ हर दिन मेहनत से नए अरमान बने।

सिर्फ़ रोज़ी-रोटी नहीं, एक मक़सद भी मिले,

मेरे सपनों को उड़ान देने वाला आसमान मिले।

मैं ऐसा काम चाहता हूँ जहाँ शब्दों की कीमत हो,

जहाँ मेरी सोच और रचनाओं की इबादत हो।

जहाँ मैं लोगों के दिलों में उम्मीद जगा सकूँ,

अपने हुनर से नई रोशनियाँ बना सकूँ।

मैं ऐसा काम चाहता हूँ जो आत्मा को सुकून दे,

हर संघर्ष के बाद सफलता का जुनून दे।

क्योंकि जो बात दिल से निकले और लबों तक आए,

वही एक दिन हक़ीक़त बनकर सामने छा जाए।

इसलिए मैं आज अपने सपनों को आवाज़ देता हूँ,

हर डर और हर शंका को पीछे छोड़ देता हूँ।

जिस काम की तमन्ना है, वह मेरी राह में होगा,

क्योंकि जो खुलकर कह दिया जाए, वह सच ज़रूर होगा।

— विजय शर्मा एरी

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एक घंटा पहले