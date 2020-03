क्या है वो...

{"_id":"5e6e288c8ebc3ea836512f81","slug":"vidushi-verma-kya-hai-vo","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u094d\u092f\u093e \u0939\u0948 \u0935\u094b...","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kuch to hai...Jo mujhe tmse hamesha jode rkhta hai.Kuch to hai...Jo mujhe tmse hamesha bandhe rkhta hai.Shayad tera yun mujhe bebak apni nazron me bhar lena,Ya fir shayad dobara ishq ho jaane k darr se unhi nazron ko mujhse chura lena.Shayad dagmagane prr tera yun meri hatheli thaam lena,Ya fir shayad bheed k darr se unhi hatheliyon ko suna chor dena.Har baar ki tarah aaj bhi bas yhi ek sawaal haiKi kuch to hai...Jo tmhe or mujhe humesha hum bnae rkhta hai!