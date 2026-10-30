संघर्षों से कभी डरना नहीं

दरिया बन

वो नदी ना बन,

जो दरिया में मिलते ही अपना वजूद खो देती है ।



दरिया बन, नदी ना बन,

जीवन के हर संघर्ष को

अपने में समेट ले।



वक़्त की लहरों से लड़कर,

हर मैल को बहा ले जा

हर तजुर्बे से सीख लेकर

अपने भीतर के जल को निर्मल बना।



बन जा ऐसा दरिया तू,

जिसमें हर नदी मिलकर

बेशक अपना वजूद खो दे,

पर तेरे अस्तित्व को न छू सके।



धैर्य को विस्तार देकर

अपने भीतर की गहराई पहचान,

जीवन के नए अर्थ पाकर

अपने आप को जान।



बन कर दरिया,

खुद को चमका कर

औरों को भी रोशन कर।

-वन्दना सूद

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1 hour ago