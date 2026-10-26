चित्रकार और मैं

मैने चित्रकार से पूछा कि तुम क्यों

अपांग वाले चित्र बनाते हो,

ऐसी कौनसी पहले बुझाते हो,

तो चित्रकार ने कहा कि, जो सीधी नजर नहीं देख पाती,

उसे अपांग देख लिया करती है,

इसलिए मेरे यहां ज्यादातर सीधी नजर से देखने वाले नहीं,

अपांग से देखने वाले ही आया करते है,

व वो इन अपांग चित्रों को लेकर जाया करते है,

में अब उस चित्रकार की बात अच्छे से समझ गया था,

और मैने उस चित्रकार को अपांग से देखते हुए,

एक औरत का अपांग चित्र खरीद लिया था।

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2 घंटे पहले