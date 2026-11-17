किसी माशूक के उसकी मासूका लिए है

एक पल नहीं, तो कुछ नहीं,

जाने वाला या जाने वाला,

जो चल रहा है, जिसमे जी रहे हो,

वो एक पल बहुत कुछ कहता है।



सब कुछ बनता है,

सब कुछ बिगड़ता है,

उस पल में जिसमें जी रहे हो।



किसी माशूक के उसकी मासूका लिए है,

उसकी मासूका का चित्रण है,

वो एक पल जिसमे जी रहे हो।



नई दोस्ती की शुरुआत है,

नए रिश्तो की बात है,

वो एक पल जिसमे जी रहे हो।



वो एक पल बहुत कुछ कहता है,

मगर हम कहा सुनते है,

वो एक पल जिसमे जी रहें हो





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एक घंटा पहले