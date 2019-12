रुह की आवाज

{"_id":"5df0b0758ebc3e87d171cc68","slug":"vaishnavi-tiwari-ruh-ki-awaz-1576054901533","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0930\u0941\u0939 \u0915\u0940 \u0906\u0935\u093e\u091c","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Main Kavita nahi,Ehsaas likh rahi Hun,Kuch sabd nahi ,Alfaaz bun rahi hun .Kapde chote ho ya badePhir bhi shikaar banrahi Hun,Na he hindu, na he muslimki hai yeh kahani,Thi yeh jism ki bhukh kinishani.Tha bs ek he kusur,Main thi ek ladki,Jo thi ek khilauna,Aur na thi kisi keman ka.Maa tere thappad mein naitna dard,Jitna un awazon mein tha,Yaad hai mujhe aaj bhi,Un vaiyashi darindon kiawaz.Jinhone cheen liyameri awaz,Aur bana diya kahani,Jo ban gayi raakh....By- Vaishnavi Tiwari- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए