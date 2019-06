{"_id":"5cffa5b8bdec2207315b7d9e","slug":"vaishali-sharma-insaan","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0907\u0902\u0938\u093e\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Bhagwaan Ki Sabse Anmol Rachna Hai InsaanAlag alag Roop Rang Ke Banaye Hai Insaan..Kisi Me Kuch Pratibha To Kisi Me Kuch Hunar Hai BharaPhir bhi Ek Insaan Khud Ki Tulna Dusre Insaan Se Karta..Kabhi To Itna Khush Hota Hai Kisi SeTo Kabhi Jalta Hi Reh Jata Hai..Jo Cheez Mile Usse Kabhi Uska Man Nahi Bharta HaiBas Aur mile aur mile Ki Niyat Hai Palta..Agle Pal Ka Pata Nahi Phir Bhi Hai Lakhon Sapne DekhtaKabhi To Khud Ko Samajh Leta Hai Khuda..To Kabhi Uske Dar Par Hai Sir Jhukata..Hai Ajeeb Paheli Ye InsaanBhagwaan Ki Sabse Anmol Rachna Hai Insaan..