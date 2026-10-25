लिहाज़-ए-ख़ुशगवारी

लिहाज़-ए-ख़ुशगवारी



ये अक्स सी नुमा मुस्तकिल रिवायत है,

जाने दो इसको लिहाज़-ए-ख़ुशगवारी तक।



ये इंतिहाई ज़ुल्म-ए-शुमार रिवायत है,

जाने दो इसको लिहाज़-ए-ख़ुशगवारी तक।



ये इम्तियाज़-ए-रिवायत को,

दस्तक देने दो अना-परस्तों तक।



वही दास्तान-ए-रिवायत जो सदियों से लोगों

की अना बतौर शुमार होती आ रही है,

जाने दो इसको चश्म-ए-मुरव्वत तक।



जो रिवायत बनी अना-परस्तों की रस्सी, जिसने

हुस्न-ए-शुमार बशर को ज़िंदा ख़त्म कर दिया है,

ख़त्म हो जाने दो उसको अब रसीद-ए-अज़ियत तक।



अब जीने दो उनको जिनकी पहचान-ए-दास्ताँ

को क़त्ल कर दिया गया है,

ज़िंदगी-ए-दस्तक देने दो उन्हें, लिहाज़-ए-

ख़ुशगवारी में उनके अक्स आने दो।

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एक घंटा पहले