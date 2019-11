{"_id":"5ddace528ebc3e54da225ae8","slug":"usha-kundu-tum-hi-ho-1574620754513","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0941\u092e \u0939\u0940 \u0939\u094b","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Likhu kya main, smjh nhi aataPdu kya main, smjh nhi aataSunau kya main, smjh nhi aata...... Kuki..............Hr subha main tum hi hoHr saam main tum hi hoMere drd main tum hi hoMere khushi main tum hi ho...... Kuch hua ek din ......... Sub bdl gya.......Subha ab bdle bdle lg rhi thiSaam ab ruthe ruthe lg rhi thiMera drd muje maar rha thaMere khushi mujse hi jal rhi thi...... Lekin........... Fer bhi......... En hoto se ek hi aawaj aa rhi thi...Bus tum hi ho...... Bus tum hi ho....