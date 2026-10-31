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गरीबों की बस्ती में, ये महलों के सपने गढ़ते।

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                            कुर्सियों पर शान से बैठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को जो भगवान समझते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषणों के बड़े-बड़े पुल बांधे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठे हर वादे करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरीबों की बस्ती में, ये महलों के सपने गढ़ते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेता जी के पास बहानों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अंतहीन पिटारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता को ठगने का इन्होंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अंदाज़ संवारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फाइलों में दबकर रह जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ हर इक फरियाद नई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकास कहीं बस कागज़ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जनता बेबस लाचारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय की देवी की आँखों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पट्टी का पहरा गहरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसाफ यहाँ बिकता महँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय का मंदिर सहमा-सहमा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारीखों पर तारीखें मिलतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय यहाँ थक जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमज़ोर की आहों का स्वर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलियारों में दब जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्दी वाले पहरेदारों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही इक कहानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्षक ही भक्षक बन बैठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी में ही आग लगाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुल्म सह र चुप रहने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता की अब मजबूरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय माँगने जाओ थाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आँखों में आंसू की पूरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आरक्षण की उलझन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेधा यहाँ कुम्हलाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों की सूखी डाली पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई धूप न आ पाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोटे की इस राजनीति में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिभा दम तोड़ रही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग्यता की हर दीवार यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों से ही छूट रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेरोजगारी की आँधी ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युवाओं के पर काट दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डिग्रियां हाथ में थमाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके सारे सपने बाँट दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर-दर ठोकर खाते फिरते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डिग्रियाँ झोले में डाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भविष्य के इन कर्णधारों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधेरे ने डेरे डाले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों तरफ मची है लूट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सुनने वाला नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधेरगर्दी का यह आलम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब छिपने वाला नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागो रे भारत के लोगो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब अपनी आँखें खोलो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब खुलकर बोलो तुम।।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
:
                                                                 
                            

                                                                 
                            
:- राकेश कुमार तिवारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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