खून सु सिंची धरती म्हारी अठे मेघ न हर्षावे है।।

या राजस्थान री धरती है,

या दो ही रंग जाणे है।

एक तो केसरियो,

दूजो लाल रंग माने भावे है।।

केसरिया पुरषां रो,लाल रंग बाईसा रो सिणगार।

जद दोउ रंग मल जावे, रच जावे साका रो इतिहास।।

केसरिया त्याग और बलिदान कहलावे है,

और लाल रंग सु सिंची म्हारी धरती मुस्कावे है।।

केसरिया पागो धारण कर रण में योद्धा खेल रचावे है,

और महलां में बाईसा लाल रंग में जौहर रो महत्व बतावे है।।

म्हारी मिट्टी री खातिर सब लाल रंग म रंग जावे है,

सुहाग रो रंग ओर बलिदान रो रंग जद एक हो जावे है,

जद जान म्हारो राजस्थान रंगीलो राजस्थान कहलावे है।।

या मरुधरा री कोख में जब रणबांकुरा,

अपणो अमर इतिहास रचावे है।

खून सु सिंची धरती म्हारी अठे मेघ न हर्षावे है।।

- रुचिका सिरोठा

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