बदलाव की शुरुवात

अन्याय भरे इस दुनिया में,

न्याय की तलाश करते हैं।

गलत रास्ते पर खुद चलकर,

सही रास्तों की बात करते हैं।



दूसरों की गलतियों को सामने लाते,

खुद की गलतियों को छिपाते हैं।

दूसरों को जीने का तरीका सिखाते,

खुद जीने के तरीकों से बेखबर हैं।



सवाल है उनसे,

जो लड़कियों को घर से निकलने पर ताने देते हैं,

उन्हें बाहर न निकलने के लाखों बहाने देते हैं।



सवाल है उनसे,

जो लड़कियों की सीमा घर तक बताते हैं,

उन्हें लड़की हो कह कर सताते हैं।



सवाल है उनसे,

जो लड़कियों को ज्यादा पढ़ने से रोकते हैं,

उन्हें बात-बात पर टोकते हैं,

आगे बढ़ने से रोकने को न जाने कितने तर्क करते हैं,

और बेटा-बेटी में हर कदम पर फर्क करते हैं।



सपने छोड़कर घर संभालने की परवरिश किसे चाहिए?

लड़की को कह कर बाहर जाने पर पाबंदी किसे चाहिए?

घरवाले से पूछकर बाहर निकलने की आज़ादी किसे चाहिए?

ख्वाहिश है जानने की मेरे जैसी बेदर्द ज़िन्दगी किसे चाहिए?



मगर अब बहुत हुआ...

इन खोखले रिवाजों के आगे झुक जाना मेरी फितरत नहीं,

इन बंदिशों में घुट-घुट कर मर जाना मेरी किस्मत नहीं।



क्योंकि...

मैंने बुरे हालातों में भी चलना सीखा है,

मैंने गिरकर भी संभलना सीखा है।



मैंने रोकर भी आंसू छिपाना सीखा है,

मैंने खोकर भी वापस पाना सीखा है।



मैंने टूटकर भी ख्वाबों को फिर से बुनना सीखा है,

और दुनिया की सुनने के बजाय,

मैंने रुठकर भी खुद को सुनना सीखा है।



यहीं से होती है मेरे हौसलों से,

एक नए बदलाव की शुरुआत,

अब रोक नहीं पाएगी मुझे ये रुढ़िवादी कायनात।



क्योंकि...

मैं वो आसमान हूँ जिसका कोई सितारा नहीं,

मैं वो समंदर हूँ जिसका कोई किनारा नहीं।



मैं वो मुकद्दर हूँ जिसे कोई बदल नहीं सकता,

मैं वो लफ्ज़ हूँ जिसे कोई भूल नहीं सकता।



मैं वो सूरज हूँ जिसे कोई छू नहीं सकता,

मैं वो चाँद हूँ जिसे कोई पा नहीं सकता।



मैं वो आग हूँ जिसे कोई बुझा नहीं सकता,

मैं वो नाम हूँ जिसे कोई मिटा नहीं सकता।

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एक घंटा पहले