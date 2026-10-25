बदलाव की शुरुवात

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                            अन्याय भरे इस दुनिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय की तलाश करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलत रास्ते पर खुद चलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही रास्तों की बात करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों की गलतियों को सामने लाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद की गलतियों को छिपाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों को जीने का तरीका सिखाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद जीने के तरीकों से बेखबर हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवाल है उनसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लड़कियों को घर से निकलने पर ताने देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें बाहर न निकलने के लाखों बहाने देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवाल है उनसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लड़कियों की सीमा घर तक बताते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें लड़की हो कह कर सताते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवाल है उनसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लड़कियों को ज्यादा पढ़ने से रोकते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें बात-बात पर टोकते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ने से रोकने को न जाने कितने तर्क करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बेटा-बेटी में हर कदम पर फर्क करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपने छोड़कर घर संभालने की परवरिश किसे चाहिए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़की को कह कर बाहर जाने पर पाबंदी किसे चाहिए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घरवाले से पूछकर बाहर निकलने की आज़ादी किसे चाहिए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख्वाहिश है जानने की मेरे जैसी बेदर्द ज़िन्दगी किसे चाहिए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अब बहुत हुआ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन खोखले रिवाजों के आगे झुक जाना मेरी फितरत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन बंदिशों में घुट-घुट कर मर जाना मेरी किस्मत नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने बुरे हालातों में भी चलना सीखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने गिरकर भी संभलना सीखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने रोकर भी आंसू छिपाना सीखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने खोकर भी वापस पाना सीखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने टूटकर भी ख्वाबों को फिर से बुनना सीखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दुनिया की सुनने के बजाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने रुठकर भी खुद को सुनना सीखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं से होती है मेरे हौसलों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नए बदलाव की शुरुआत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब रोक नहीं पाएगी मुझे ये रुढ़िवादी कायनात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वो आसमान हूँ जिसका कोई सितारा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वो समंदर हूँ जिसका कोई किनारा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वो मुकद्दर हूँ जिसे कोई बदल नहीं सकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वो लफ्ज़ हूँ जिसे कोई भूल नहीं सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वो सूरज हूँ जिसे कोई छू नहीं सकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वो चाँद हूँ जिसे कोई पा नहीं सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वो आग हूँ जिसे कोई बुझा नहीं सकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वो नाम हूँ जिसे कोई मिटा नहीं सकता।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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