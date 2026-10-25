मलाल और लिहाज

वक़्त आने पर सबसे हिसाब करूँगी,

अपने संघर्ष का भी ख़्याल रखूँगी,

मुझे दर्द देने वालों पर थोड़ा मलाल रहेगा,

पर साथ ही उनके उम्र का भी ख्याल रहेगा।

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एक घंटा पहले