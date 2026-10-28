करवा चौथ

करवा चौथ



मेहँदी वाले हाथ,

दीपों वाली शाम।

तुम्हारी हर दुआ में,

मेरे जीवन का नाम।



नज़र चाँद पर,

मन मेरे पास।

सूखे होंठों पर,

मेरी उम्र की आस।



बदली है दुनिया,

बदले जीवन के ढंग।

फिर भी प्रभु से माँगो,

जीवन भर का संग।



एक दिन का व्रत,

हर दिन का साथ।

मेरी हर ठोकर पर,

तुमने थामा हाथ।



वीरावती की कथा,

आस्था की धार।

पीढ़ी से पीढ़ी पहुँचा,

अटल प्रेम का सार।



मेरी हर जीत में,

तुम्हारा भी अधिकार।

तुमने चुपचाप सँवारा,

मेरा घर-संसार।



तुम मेरी दीर्घायु,

माँगो बारंबार।

मैं माँगूँ तुम्हारे लिए,

स्वस्थ, सुखी संसार।



तुम्हारे भी सपने,

तुम्हारी भी उड़ान।

तुम संग उन्हें सँवारूँ,

यही प्रेम का मान।



छलनी से देखा,

झुकी तुम्हारी नज़र।

मैंने तुममें देखा,

अपना पूरा सफ़र।



पानी का पहला घूँट,

मेरे हाथ, तुम्हारे अधर।

मन में उमड़ा आभार,

नम हो आई नज़र।



तुमने माँगी लंबी उम्र,

मैं करूँ तुम्हें प्रणाम।

जितनी साँसें मुझे मिलें,

हों सब तुम्हारे नाम।

— संतोष कुमार शर्मा ‘

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago