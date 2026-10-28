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करवा चौथ

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                            करवा चौथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहँदी वाले हाथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपों वाली शाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी हर दुआ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवन का नाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़र चाँद पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन मेरे पास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखे होंठों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी उम्र की आस।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदली है दुनिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदले जीवन के ढंग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी प्रभु से माँगो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर का संग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन का व्रत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन का साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर ठोकर पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने थामा हाथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरावती की कथा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आस्था की धार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ी से पीढ़ी पहुँचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अटल प्रेम का सार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर जीत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा भी अधिकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने चुपचाप सँवारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा घर-संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरी दीर्घायु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँगो बारंबार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं माँगूँ तुम्हारे लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वस्थ, सुखी संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे भी सपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी भी उड़ान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम संग उन्हें सँवारूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही प्रेम का मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छलनी से देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुकी तुम्हारी नज़र।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुममें देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना पूरा सफ़र।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी का पहला घूँट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे हाथ, तुम्हारे अधर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में उमड़ा आभार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नम हो आई नज़र।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने माँगी लंबी उम्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं करूँ तुम्हें प्रणाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितनी साँसें मुझे मिलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हों सब तुम्हारे नाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा ‘
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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