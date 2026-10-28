अहोई अष्टमी

अहोई अष्टमी



अहोई माँ के आगे,

दीपों वाली शाम।

तुम्हारी हर प्रार्थना में,

हम बेटों का नाम।



दिन भर का उपवास,

तारों पर निगाह।

अपनी प्यास भुलाकर,

हमारी कुशल की चाह।



हमको पहले खिलाया,

फिर अपनी ली थाल।

आज समझ में आया,

तुम्हारा वह ख़याल।



हमको ज्वर चढ़ा तो,

जागीं कितनी रात।

आँखें मूँदते ही मिलता,

माथे पर तुम्हारा हाथ।



अंक हमारे कम आए,

झुक गई थी नज़र।

तुमने पास बिठाकर,

पूछा—“किस बात का डर?”



अपनी चाहें टालीं,

हमको दिए अवसर।

हमारी राह सँवारते,

भूलीं अपना सफ़र।





दुनिया कितनी बदली,

बदले जीवन के ढंग।

तुम अब भी दुआओं में,

चलतीं हमारे संग।



दूर शहर में हम हैं,

तुम पूछो हर शाम—

“खाना वक़्त से खाया?

कर लेना आराम।”



अब हम भी सुनेंगे,

तुम्हारे मन की बात।

फ़ोन नहीं रख देंगे,

कहकर—“फिर किसी रात।”



तुम्हारी भी सेहत,

तुम्हारा भी आराम।

अब हम भी सँभालेंगे,

घर के सारे काम।



तुमने माँगी हमारी उम्र,

हम माँगें यह वरदान—

जिन हाथों ने हमको थामा,

रख पाएँ उनका मान।

— संतोष कुमार शर्मा

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एक घंटा पहले