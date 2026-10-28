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अहोई अष्टमी

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                            अहोई अष्टमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहोई माँ के आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपों वाली शाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी हर प्रार्थना में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बेटों का नाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन भर का उपवास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारों पर निगाह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी प्यास भुलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी कुशल की चाह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमको पहले खिलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अपनी ली थाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज समझ में आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा वह ख़याल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमको ज्वर चढ़ा तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागीं कितनी रात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें मूँदते ही मिलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे पर तुम्हारा हाथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंक हमारे कम आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुक गई थी नज़र।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने पास बिठाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछा—“किस बात का डर?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी चाहें टालीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमको दिए अवसर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी राह सँवारते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूलीं अपना सफ़र।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया कितनी बदली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदले जीवन के ढंग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अब भी दुआओं में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलतीं हमारे संग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर शहर में हम हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम पूछो हर शाम—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“खाना वक़्त से खाया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर लेना आराम।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हम भी सुनेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे मन की बात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़ोन नहीं रख देंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहकर—“फिर किसी रात।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी भी सेहत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा भी आराम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हम भी सँभालेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर के सारे काम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने माँगी हमारी उम्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम माँगें यह वरदान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन हाथों ने हमको थामा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रख पाएँ उनका मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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