अधूरी अन्वी

{"_id":"5dea31538ebc3e54ed5f0e76","slug":"upendra-pratap-incomplete-love-of-anvi","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u0927\u0942\u0930\u0940 \u0905\u0928\u094d\u0935\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ai dost, jindgi dhup, Tumko Chau samchti hu.Ap Kare ya na Kare,Mai to apka entjar karti hu.Jabse mile ho ap roj apki yado me safer karti hu.Jis din apke darsan na ho ,Chad ko dekhkar sabr karti hu.Dil ke armano ko bus Dil me dabaya karti hu.Kisi ko khaber na lage ki Mai tumse mohbbat karti hu.Dur hokar tumse apki yado ke sahare rahti huKhwab me akser apse bate Kiya karti huGair to gair hai Mai to apno SE anjan rahti hu,Ek ap hi to hai jisse Mai apne Dil ki hr bat khti hu.Apki yado me to Etna dum hai ki bichadne ke bad bhi yaad ate ho .Hakikat na sahi sapno me to mere aphi hr din ate hoAdhuri Anvi.