भाई करीब आते ही हिचकी से भर चुकी।।

सुबह की किरणें सूरज की बिखर चुकी।

मेघा की आँखों में एक कसक भर चुकी।।



कसक के कारण आ गई आँखों में नमी।

आँगन से विदाई की घड़ी से सिहर चुकी।।



बेटियों को तो बार-बार विदा होना पड़ता।

भविष्य के सपनो का भविष्य चीर चुकी।।



डाले के साथ ही पूछा कुछ छूटा तो नही।

नज़रे मिलाए बिना ही अन्दर से भर चुकी।।



माँ के आँचल की छाया पापा का जिक्र।

देहरी द्वार छोड़ने को जैसे कदम धर चुकी।।



माँ ने स्वर संभालते हुए मेघा को राय दी।

चावल से देहरी को छूते ही बिखर चुकी।।



जाने कैसे खुद को सम्भाला उस समय में।

भाई करीब आते ही हिचकी से भर चुकी।।



भाई ने कान में हल्का बुदबुदाया 'उपदेश'।

रोती हँसती एकसाथ जैसे वो सुधर चुकी।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले