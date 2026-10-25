उस वक्त को याद कर

उस वक्त को याद कर जब एडमिशन दिलाया था।

तुम्हारी मर्जी के विपरीत 'उपदेश' तुम्हें बनाया था।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago