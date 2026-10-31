बेरुखी न मेरे न तेरे दामन में टिक पायेगी।।

अपनी उल्फत पर मुझको भरोसा 'उपदेश'।

बेरुखी न मेरे न तेरे दामन में टिक पायेगी।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले