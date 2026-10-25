सहन शक्ति

दर्द अब भी दर्द ही है मगर सहन शक्ति बढ़ गई।

तुम पास रहो या दूर 'उपदेश' बात आगे बढ़ गई।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले