रिश्ते बनाने से बेहद तंग आ गई 'उपदेश'।

रिश्ते बनाने से बेहद तंग आ गई 'उपदेश'।

अब तो शेष रिश्ते निभाने की दिल में लगी।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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1 hour ago