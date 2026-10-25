परख पर एतबार

मोहब्बत में छुअन का पहलू 'उपदेश' भारी होता।

कमियाँ देखी नही जाती परख पर एतबार होता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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2 घंटे पहले