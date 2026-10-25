पहले वाला मिजाज़ न रहा

तुमसे मिलना पूर्ण होकर भी अपूर्ण सा रहा।

सम्वेदनाओ में बहाना मुमकिन था न रहा।।



प्रेम के वशीभूत इतिहास रच ना सके तुम।

कल्पनाओं में डूबो कर वो अस्तित्व न रहा।।



भोर के उज्जवल प्रकाश में नमी से वास्ता।

अलग दर्शाता पहले वाला मिजाज़ न रहा।।



काश अपने भीतर का उजास भर पाते मेरे।

मैं भी प्रज्वलित होती ऐसा आभास न रहा।।



यही प्रश्न जलाता मुझको हर क्षण 'उपदेश'।

मुझे आभास होता तुम्हारा पुरुषत्व न रहा।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले