तुमसे मिलना पूर्ण होकर भी अपूर्ण सा रहा।
सम्वेदनाओ में बहाना मुमकिन था न रहा।।
प्रेम के वशीभूत इतिहास रच ना सके तुम।
कल्पनाओं में डूबो कर वो अस्तित्व न रहा।।
भोर के उज्जवल प्रकाश में नमी से वास्ता।
अलग दर्शाता पहले वाला मिजाज़ न रहा।।
काश अपने भीतर का उजास भर पाते मेरे।
मैं भी प्रज्वलित होती ऐसा आभास न रहा।।
यही प्रश्न जलाता मुझको हर क्षण 'उपदेश'।
मुझे आभास होता तुम्हारा पुरुषत्व न रहा।।
- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'
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एक घंटा पहले
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