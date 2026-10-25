मोहब्बत में है 'उपदेश'

तलब जाएगी नही कितना भी नजरअंदाज करो।

मोहब्बत में है 'उपदेश' उस पर अभिमान ना करो।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले