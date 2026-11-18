मयखाना में हर हाथ एक जैसे जाम नही

कोई-कोई चल देता 'उपदेश' साथ निभाने को,

मयखाना में हर हाथ एक जैसे जाम नही होते।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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58 मिनट पहले